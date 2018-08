Ex-kinderburgemeesters op lijst BR30 HANNELORE (21) EN AMBER (19) WAGEN KANS IN GROTE-MENSEN-POLITIEK ANTOON VERBEECK

02 augustus 2018

02u49 0 Bonheiden Twee voormalige kinderburgemeesters van Bonheiden zetten in oktober hun eerste stappen in de gemeentepolitiek. Amber Reyniers (19 jaar) en Hannelore Van der Leyden (21) staan beiden op de lijst van BR30.

De huidige oppositiepartij BR trekt in oktober naar de kiezer onder de naam BR30. Gisteren kwam de partij naar buiten met de kandidatenlijst en daar staan een aantal opvallende namen op. Zo zijn alle gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden van BR opnieuw van de partij en zijn de lijstduwers van dienst Frans Uytterhoeven en zijn dochter Wendy. Met Julien en Veerle Stephani staan er zelfs twee vaders met hun dochters op de lijst. Ook Amber Reyniers en Hannelore Van der Leyden kregen hun plaats op de lijst. Enkele jaren geleden droegen ze nog de sjerp van kinderburgemeester. "Na mijn tijd als kinderburgemeester ben ik me meer beginnen bezighouden met wat er in onze gemeente nog kan veranderen. Toen BR me vroeg om hun lijst te versterken, vond ik het een kans om iets op grote schaal te doen, niet alleen voor de kinderen van onze gemeente", vertelt Amber, studente Leraar Lager Onderwijs. "Of ik als ex-kinderburgemeester veel ervaring op zak heb? Het kinderburgemeesterschap was een stap in de goede richting, maar ik zal niet verkondigen dat ik een kenner ben. Ik heb als kinderburgemeester vooral geleerd om na te denken over wat en waarom iets beter moet, en hoe je het eventueel kan verbeteren."





"Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als kinderburgemeester. Het was vooral leuk omdat er naar ons geluisterd werd, ook al waren we maar kinderen. Nu ik afgestudeerd ben en mijn rol als voorzitter van de studentenraad niet langer kan invullen, kan ik me voor onze gemeente inzetten. Als ik iets doe, wil ik het goed doen en met mijn volle aandacht", zegt Hannelore, afgestudeerd als leerkracht in het secundaire onderwijs. "Ik wil er echt voor gaan en hoop op een zetel. Of ik later burgemeester wil worden? Ik ben kinderburgemeester geweest, maar een functie als burgemeester is toch iets heel anders. Schepen van Jeugd lijkt me wel iets, maar ook daar moet ik eerst de nodige ervaring voor opdoen." Ook Amber is ambitieus. "Een zetel zou mooi zijn, maar laat ons niet op de feiten vooruit lopen. Burgemeester Reyniers? Daar sta ik nu niet bij stil maar wat niet is, kan nog komen."Lijsttrekker en voorzitter van BR30 Lode Van Looy is meer dan tevreden met zijn jonge versterkingen. "Ik word omringd door een ervaren ploeg van mensen die Bonheiden en Rijmenam in het diepst van hun hart dragen. Het maakt me gelukkig dat er, naast onze ervaren ploeg, ook gedreven jonge mensen zoals Hannelore en Amber op onze lijst staan."