Elektrische rolstoelfiets gemeente is gratis uit te lenen Antoon Verbeeck

19 december 2018

19u38 0

Het gemeentebestuur van Bonheiden heeft samen met ‘Rotary Bonheiden’ en vzw ‘Wim wint’ een elektrische rolstoelfiets aangekocht. De inwoners van de gemeente kunnen de fiets gratis lenen.

“De fiets werd gefinancierd met de opbrengst van het belevingsconcert ‘Haal het doek maar op’ met Andrea Croonenberghs, Wanda Joosten en de KABARETband. Dit concert werd op 18 mei 2017 georganiseerd door Rotary Bonheiden, gemeente Bonheiden en vereniging Wim Wint. De opbrengst van het evenement ging naar de aankoop van de elektrische rolstoelfiets die gratis ter beschikking gesteld wordt aan de inwoners van Bonheiden en Rijmenam. Zo kan iedereen volop al fietsend genieten van onze gemeente”, zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA). “De fiets is elektrisch en uitgerust met alle mogelijke snufjes om het fietsen aangenaam te maken. Er is een extra toets die een duwtje in de rug geeft bij het starten. Er zijn ook verschillende riemen waarmee je de persoon in de rolstoel en de rolstoel zelf, stevig kan vastmaken.” De rolstoelfiets, met een prijskaartje van 6.952,67 euro, is ter beschikking via de gemeentelijke sportdienst.