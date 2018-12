Elektrische deelwagens maken opwachting Antoon Verbeeck

12 december 2018

De gemeente Bonheiden beschikt vanaf morgen over twee elektrische deelwagens. Deze wagens worden overdag gebruikt door de medewerkers van de gemeente voor dienstverplaatsingen, maar ook inwoners kunnen deze wagens gebruiken voor hun verplaatsingen. Eind september besloot de gemeenteraad om de verouderde dienstvoertuigen te vervangen door de twee elektrische deelwagens, die in samenwerking met Partago worden aangeboden. “Er wordt van start gegaan met Renault ZOE. In het voorjaar van 2019 wordt één ZOE ingeruild voor een Nissan eNV200. Deze wagen telt tot zeven zitplaatsen, maar kan je ook gebruiken om grotere zaken te vervoeren”, deelt milieuschepen Barbara Maes (Groen) mee. “De gemeente ondertekende het Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie met de ambitie om tegen 2030 40 procentCO2-uitstoot te besparen over het ganse grondgebied. In kader van dit convenant en met de doelstellingen de lokale luchtkwaliteit te verbeteren voor de inwoners wenst het gemeentebestuur het goede voorbeeld te geven binnen het eigen wagenpark. De verouderde dienstvoertuigen worden niet enkel uit dienst genomen, maar ook volledig ontmanteld zodat ze niet elders CO2 kunnen uitstoten.” Inwoners die interesse hebben in het gebruik van deze elektrische wagens kunnen op woensdag 16 januari langskomen op het gemeentehuis voor het lanceringsfeest. Inschrijven kan via: www.bonheiden.be/klimaatactieplan