Elektricien krijgt werkstraf 05 april 2018

Een veertigjarige elektricien uit Bonheiden is schuldig bevonden voor schriftvervalsing. Hij vervalste een keuringsattest.





"Er werden vier installaties nagekeken en die bleken volgens het papierwerk in orde te zijn. Later bleek echter het tegendeel", aldus openbaar aanklager Lieselotte Claessens. De bal ging aan het rollen bij het aansluiten van de elektrische installaties aan het elektriciteitsnet. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. "Hij wou het enkel allemaal doen versnellen. Er was namelijk een druk van de bouwheer om alles zo snel en vlot mogelijk te doen verlopen", aldus de raadsman van de elektricien. Het parket vorderde acht maanden cel maar rechter Suzy Vanhoonacker ging daar niet op in. Zij legde hem een werkstraf op van tachtig uur. Iets wat de man ook zelf voorstelde. Indien hij deze niet uitvoert binnen het jaar, riskeert hij alsnog acht maanden cel. (TVDZM)