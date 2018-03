Elektricien (40) vervalste keuringsattest 09 maart 2018

Een veertigjarige elektricien uit Bonheiden stond gisteren voor de rechter. De veertiger moest zich verantwoorden voor het vervalsen van een keuringsattest. "Er werden vier installaties nagekeken en die bleken volgens het papierwerk in orde te zijn. Later leek echter het tegendeel", aldus het parket gisteren. Er werd een celstraf van acht maanden gevorderd. De bal ging aan het rollen bij het aansluiten van de elektrische installaties aan het elektriciteitsnet. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. "Hij wou het enkel allemaal doen versnellen. Er was namelijk een druk van de bouwheer om alles zo snel en vlot mogelijk te doen verlopen", aldus de raadsman van de elektricien. Er werd om een opschorting of werkstraf gevraagd. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)