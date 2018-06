Eerste van reeks publieke kunstwerken onthuld 16 juni 2018

02u51 0 Bonheiden Aan het Jacques Morrensplein werd gisteren het kunstproject Kunst op Straat afgetrapt. Het recyclagekunstwerk 'My Way to Heaven' van Marc Hendrickx uit Langdorp is het eerste werk dat een plaatsje krijgt op een publieke plaats in de gemeente.

Schepen van Cultuur Mieke Van den Brande (CD&V) huldigde in aanwezigheid van de kunstenaar het werk officieel in. "Door een brede vorm van kunst zichtbaar te maken in het straatbeeld wordt iedereen, liefhebber of niet, geconfronteerd met kunst", legt schepen Van den Brande uit. "De afgelopen jaren werden er verschillende losse initiatieven genomen, zoals de Gedenkboom, de Mural van 't Kranske en de Heidewerkers aan de bibliotheek. 'Kunst op Straat' zorgt nu voor de rode draad in deze realisaties."





'My Way to Haven'

Om het belang van de zichtbaarheid te onderstrepen werd dit eerste werk bewust op een zeer prominente plaats gezet tussen de bibliotheek en het gemeentehuis.





"Het logo van Kunst op Straat is ook gebaseerd op 'My Way to Heaven'. We willen met dit project aantonen dat kunst welkom is in onze gemeente. Het geeft een extra laag aan onze samenleving en we merken, uit de ervaringen met de vorige initiatieven, dat er onder de inwoners wordt gepraat over de kunstwerken. Het brengt mensen samen." (AVH)