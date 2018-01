Eerste transgender op kieslijst Open Vld PAULIEN DE GROOTE VANAF VOLGENDE WEEK TE ZIEN IN DOCU OP ÉÉN ANTOON VERBEECK

03u02 0 Legreve Welke plaats Paulien zal krijgen, is nog niet bekend. Bonheiden Paulien De Groote (44) uit Bonheiden staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de kieslijst van Open Vld Bonheiden en is daarmee de eerste transgender die bij de liberale partij opkomt. Vanaf volgende week zal de kersverse politica te zien zijn in M/V/X, een nieuwe docu op Eén.

Oppositiepartij Open Vld wil bij de verkiezingen van oktober minstens twee zetels in de wacht slepen en zal naar eigen zeggen uitpakken met een lijst vol ambitieuze inwoners, onder wie Paulien De Groote. Paulien wist al op haar zesde dat ze in het foute lichaam zat. Begin dit jaar, toen de nieuwe transgenderwet van kracht ging, was ze er dan ook als de kippen bij om het geslacht op haar geboorteakte te doen veranderen. "Enkele jaren geleden, nog voor mijn transitie, werd ik door de partij gevraagd om op te komen. Toen hield ik de boot af. Nu voel ik me wel klaar om mij in te zetten voor de gemeente. Als je iets wil veranderen, moet je in de politiek gaan. Ik doe dit niet om een statement te maken, wel om mijn gemeente vooruit te helpen. De keuze voor Open Vld ligt voor de hand, aangezien het een partij is voor iedereen."





Paulien is niet de eerste transgender die voor het politieke pad kiest. In 2014 stond Petra De Sutter op de tweede plaats op de Europese lijst van Groen. "Petra en ik zijn allebei afkomstig van Oudenaarde en ik ken haar al vele jaren. Ik ben bij haar advies gaan inwinnen toen de vraag van Open Vld er kwam", vertelt Paulien. "Laat het duidelijk zijn: ik wil absoluut niet door mijn transgenderidentiteit naar voren worden geschoven in deze verkiezingsstrijd. Ik ben gewoon Paulien. Bij een homoseksuele, heteroseksuele of lesbische minister of burgemeester wordt dat ook niet vermeld. Ik denk ook niet dat het een effect zal hebben op het stemgedrag van de Bonheidenaar."





"Positief ingesteld"

"Paulien is een positief ingesteld en ambitieus persoon en dat is net wat we bij onze partij aan het zoeken zijn. Het maakt mij niet uit of iemand man, vrouw, wit of zwart is", reageert Rudi Withaegels, voorzitter van Open Vld Bonheiden. "Net zoals de andere kandidaten ligt haar plaats op de lijst nog niet vast. Tegen april verwachten we een officiële bevestiging van de aanpassing van haar geboorteakte. Ze zal met de verkiezingen dus wel degelijk één van de plaatsjes die we voorzien hebben voor vrouwen innemen." Bonheiden en heel Vlaanderen zullen Paulien binnenkort beter leren kennen dankzij de documentairereeks M/V/X, die vijf Vlaamse transgenders volgt. "Wie weet helpt de reeks me wel bij het winnen van stemmen", knipoogt Paulien. "Nu vrijdag vindt de laatste opname plaats en kan ik een drukke periode afsluiten. Dan pas kan ik me volledig op mijn politiek avontuur richten. Ik heb ambitie, maar het is tenslotte de keuze aan de inwoners van Bonheiden en Rijmenam of ik iets voor hen mag betekenen in de gemeente."