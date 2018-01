Eerste laadpaal voor elektrische wagens 02u45 0

Aan het Kerkplein staat sinds kort de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens, de eerste in de gemeente.





"Groene voertuigen beperken de opwarming van de aarde en verbeteren de luchtkwaliteit in onze leefomgeving. Kiezen voor een duurzame auto maakt dus wel degelijk een verschil. De duurzaamste voertuigen zijn de puur elektrische", deelt het gemeentebestuur mee. Je kan de laadpaal gebruiken met een app of met een laadkaart. (AVH)