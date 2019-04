Eerste ANPR-camera’s van Bonheiden maken hun opwachting in Dijleweg en Muizensteenweg Antoon Verbeeck

10 april 2019

16u53 1 Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden verwelkomt deze maand de eerste ANPR-camera’s op haar grondgebied. Er komt een camera langs zowel de Muizensteenweg als de Dijleweg. De camera’s worden in de toekomst ingezet voor trajectcontroles.

De Automatische Nummerplaatherkenningcamera’s, beter bekend als ANPR, boekten sinds hun intrede in ons land in 2013 al heel wat successen in verschillende gemeenten en steden. De camera’s worden ingezet bij het vastleggen van zowel snelheidsduivels als de strijd tegen de criminaliteit. Bonheiden springt deze maand op de kar, met de installatie van twee vaste ANPR-camera’s. “Vanuit de politiezone BODUKAP wordt een netwerk van ANPR-camera’s uitgerold over de hele zone, zodat in- en uitkomend verkeer kan vastgesteld worden. De ANPR-camera’s kaderen initieel in een veiligheidsverhaal. Op die manier kan vanuit de politiezone het in- en uitkomend verkeer in de zone gemonitord worden. Zeker in de strijd tegen rondtrekkende daderbendes is het een belangrijke zaak”, zegt schepen van Mobiliteit in Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld). “Op grondgebied Bonheiden zijn twee ANPR-camera’s voorzien: een eerste in de Muizensteenweg ter hoogte van het kerkhof, een tweede in de Dijleweg, ter hoogte van het begin van de zone 50. Niet toevallig is er voor deze twee straten gekozen. We worden geconfronteerd met zeer veel klachten rond overdreven snelheid in zowel de Muizensteenweg als de Dijleweg.”

De twee ANPR-camera’s worden in de loop van de maand april 2019 geïnstalleerd en zullen op termijn onderdeel uitmaken van de eerste trajectcontroles in Bonheiden. “Vandaag telt onze gemeente nul ANPR camera’s en, evident, eveneens nul trajectcontroles. Een trajectcontrole veronderstelt immers een opzet waarbij twee ANPR-camera’s aan elkaar gekoppeld en geijkt worden. Wat de Dijleweg betreft, is er de gezamenlijke intentie samen met Mechelen een trajectcontrole te realiseren tussen de voorziene ANPR-camera aan het begin van de zone 50 op Bonheidens grondgebied tot vlak voor de brug in Muizen. Hier gaat het om een zone 70. De tweede ANPR-camera zou door Mechelen bekostigd worden, hier hebben we een principeakkoord voor. De inwerkingtreding is hopelijk rond de jaarwisseling.

“Voor de Muizensteenweg is er de intentie van het Bonheidens gemeentebestuur om een tweede ANPR-camera te realiseren ter hoogte van de gemeentegrens met Mechelen. Het betreft een traject zone 50. De tweede ANPR-camera zou door Bonheiden bekostigd worden. Ook deze hopen we rond de jaarwisseling in gang te kunnen zetten.” Beiden hebben een prijskaartje van 35.000 euro. De upgrade naar een trajectcontrole kost zo’n 20.000 euro per paal. “Het is zeker de bedoeling de mogelijkheden tot bijkomende trajectcontroles nog verder te onderzoeken. Dat zal de komende maanden in het kader van de meerjarenbegroting gebeuren”, klinkt het nog.