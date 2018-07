E-raadplegingen voor patiënten met chronische darmziekten 28 juli 2018

02u45 0

De IBD-kliniek (inflammatory bowel disease) van het Imeldaziekenhuis is gestart met e-raadplegingen voor patiënten met chronische darmziekten. Hierbij wordt met de hulp van tablets in de wachtzalen een evaluatie gemaakt van de toestand van de patiënt.





Chronische inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, komen in ons land voor bij ongeveer 50.000 mensen. Op zich zijn de aandoeningen goed te behandelen, al vragen ze om een strikte opvolging. "Het is daarom heel belangrijk om een correcte evaluatie van de patiënt te kunnen uitvoeren. Ook over een langere periode. Om deze evolutie bij te houden, maken we gebruik van tablets in de wachtzaal. De patiënten vullen via dit toestel vragenlijsten in die peilen naar de symptomen van de ziekte en de impact op hun dagelijkse leven. Deze gegevens worden meteen verwerkt en gekoppeld aan het elektronisch medisch dossier", deelt Bossuyt mee.





De arts krijgt onmiddellijk een overzicht van de huidige toestand van de ziekte, evenals haar impact en evolutie over de voorbije periode. "Het gebruik van dergelijke e-raadplegingen zorgt dat er efficiënter kan worden gewerkt, waardoor er naast de puur medische benadering ook meer tijd vrijkomt voor wat voor de patiënt belangrijk is in de opvolging van zijn aandoening." (AVH)





Meer over Imeldaziekenhuis

Bossuyt

gezondheid

ziekten