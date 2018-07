Duiker in levensgevaar na arbeidsongeval 19 juli 2018

Een veertiger uit Bonheiden is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in Aalst. De man werkt voor duikfirma Pellegrims uit Rijmenam en was in Aalst onder water aan het werk om de boorden op te ruimen. Op de werf komt binnenkort een nieuwe sluis en de firma werd ingeschakeld om de damwanden op te kuisen en te verstevigen. Toen de veertiger aan het werk was, viel er plots een betonblok op hem en sneed de zuurstoftoevoer van zijn duikfles af. Zijn collega's merkten het op en schoten meteen te hulp. Ze slaagden er niet in om hem te helpen en raakten na een tijdje ook zelf in de problemen. Ze raakten uiteindelijke zonder ernstige problemen tijdig boven, maar werden naar het OLV-ziekenhuis gevoerd voor verdere controle en verzorging.





Aangeslagen

Ook de andere duiker kon uit het water gehaald worden, maar moest eerst een half uur lang gereanimeerd worden. Na een half uur was er opnieuw polsslag en werd hij in levensgevaar naar het OLV-ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nog altijd kritiek. De firma en zijn collega's waren bijzonder aangeslagen. Op de plaats van het arbeidsongeval kwam ook een auditeur ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar meer details zijn hierover nog niet bekend. (KBD)