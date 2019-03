Drugsdealer weigert lift van de politie, maar dat blijkt slechte beslissing Tim Van der Zeypen

15 maart 2019

10u45 0 Bonheiden Een jonge drugsdealer (24) uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van achttien maanden. De twintiger was op weg naar een drugsdeal toen hij bij toeval werd tegengehouden door de politie. In het zadelcompartiment van zijn bromfiets lag 170 gram cannabis.

De twintiger liep tegen de lamp begin december 2018. De politiezone Bodukap wilde toen de jongeman controleren omdat hij niet in orde was met zijn bromfiets. “Toen de politie hem een lift aanbood, maar de jongeman weigerde, rook de politie onraad en vonden de agenten uiteindelijk de cannabis”, zei de openbaar aanklager. Later werden er bij een huiszoeking nog drugs gevonden. De twintiger bekende. “Ik verkocht cannabis om mijn zoontje te onderhouden en om mijn eigen drugsverslaving te bekostigen.” Naar eigen zeggen verdiende hij zo’n 300 euro per maand met de drugshandel.

Na zijn arrestatie kreeg hij van de onderzoeksrechter nochtans een tweede kans. “Alleen verprutste hij die kans door kort na zijn vrijlating opnieuw drugs te verhandelen”, aldus de openbaar aanklager. De twintiger ontkende dat,maar op zijn Facebookpagina werden berichten gevonden die zijn handeltje bevestigden.

Wat de rechter beslist, weten we op 27 maart.