Dronkenman breekt café binnen 24 april 2018

Een 21-jarige jongeman uit Bonheiden is door de rechter schuldig bevonden voor een inbraak in een café langs de Stationsstraat in Sint-Katelijne-Waver. De twintiger werd op heterdaad betrapt maar kon zich maar weinig herinneren. Hij was weggeweest met vrienden, dronk veel alcohol en kreeg een black-out. Hij werd pas gewekt toen de politie een binnendeur intrapte omdat hij zich er had opgesloten. Op dat moment stond hij in zijn onderbroek met een hemd van het café. De politie stelde een geforceerde deur vast. Het was daardoor dat een medewerkster de inbraak kon vaststellen. Ontkennen deed hij niet. De rechter legde hem een autonome probatiestraf op van twee jaar. (TVDZM)