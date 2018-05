Drie bestuurders negeren inhaalverbod in fietsstraat 28 mei 2018

De lokale politzone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft een controle gehouden in schoolomgevingen en in fietsstraten. Ze controleerden onder meer op snelheid en of de bestuurders zich hielden aan het verbod om fietsers in te halen.





"Drie bestuurders deden dat niet", klinkt het bij de politie. "Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten."





De controle ging door tussen 15.30 en 16.00 uur. (TVDZM)