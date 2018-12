Drie autobestuurders negeren fietsstraat TVDZM

14 december 2018

De lokale politiezone Bodukap heeft een controle-actie gehouden in de fietsstraat Oude Keerbergsebaan in Rijmenam bij Bonheiden. “We controleerden op het inhaalverbod in de straat”, meldt de politie. “In een fietsstraat mogen auto’s namelijk niet inhalen.” De politiezone controleerde een uur lang tijdens 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends. Drie autobestuurders negeerden dat inhaalverbod. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.