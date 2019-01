Domein Sluyts wordt tijdelijke parking Antoon Verbeeck

25 januari 2019

Domein Sluyts, ook wel bekend als het Kastanjebos, zal vanaf maandag 28 januari tijdelijk fungeren als parking. De maatregel kadert binnen de rioleringswerken van Rijmenam (Bonheiden). “In de Lange Dreef is de aannemer bezig met de aanleg van riolering. Door de sneeuw hebben de werken enkele dagen stil gelegen. Van zodra dit mogelijk is werkt de aannemer weer verder. Vanaf maandag 28 januari kunnen de bezoekers van lokale handelaars parkeren in Domein Sluyts. Het verharde gedeelte dat momenteel dient als basketbalveld zal tijdelijk als parking heringericht worden. De parking is bereikbaar vanaf de Korte Dreef en blijft tot de werken in de Lange Dreef zijn afgerond”, deelt de gemeente mee.