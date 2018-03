Domein Sluyts krijgt looppiste en wandelpad 30 maart 2018

Domein Sluyts, beter bekend als het Kastanjebos, krijgt de komende maanden een looppiste van 400 meter en een wandelpad van een honderdtal meter. Het gemeentebestuur liet eerder al een nieuwe skateramp in het park plaatsen. "We willen van het park een echte ontmoetingsplaats maken voor alle lagen van de bevolking. Momenteel is het domein nog niet echt een aantrekkingspool", legt schepen van Openbaar Groen Barbara Maes (Groen) uit. "De aanleg van een looppiste met zachte ondergrond en een wandelpad zijn het meest ingrijpend, vandaar dat we hiermee willen starten. Begin augustus zouden de werken klaar zijn. Daarna wordt het groen in het park aangepakt en komen er nieuwe planten. We denken ook aan fitnesstoestellen en een wilgenhut, waar de scholen gebruik van kunnen maken als buitenklasje." De looppiste en het wandelpad zouden een prijskaartje van rond de 30.000 euro hebben. De gemeenteraad keurde op woensdagavond het bestek goed. (AVH)