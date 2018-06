Diaken Paul Liekens (68) overleden 09 juni 2018

02u54 0

Bonheiden is in rouw na het overlijden van diaken Paul Liekens. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag overleed hij in zijn slaap. Liekens, 68 jaar, was jarenlang het gezicht van de Sint-Ludwinakapel langs de Putsesteenweg en zette zich in voor de lokale Chiro. "Paul was de buurman van onze Chiro en heeft jarenlang heel veel betekend voor onze werking. Vele jaren konden we op hem rekenen voor onze misvieringen met Christus koning en het Chiroweekend. Hij kwam ook telkens op 15 augustus speciaal voor ons naar onze kampplaats voor een korte bezinning. Hij paste zijn vieringen zo aan dat het voor onze kinderen interessant was. We gaan hem heel hard missen", aldus Ellen Piron van de leidingploeg van Chiro Putsesteenweg. Paul Liekens wordt op vrijdag 15 juni om 11 uur begraven in de Sint-Ludwinakapel in Bonheiden. (AVH)