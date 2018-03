Dealende twintigers krijgen tweede kans 27 maart 2018

Vier jonge mannen uit Bonheiden en Mechelen zijn schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne en cannabis. Ze kregen celstraffen van acht tot achttien maanden met probatie-uitstel. De bal ging aan het rollen toen de vier opdoken in een ander drugsdossier.





"De gsm's werden uitgelezen en daarin werden verschillende bezwarende berichten teruggevonden. In die berichten konden we ook alle verdachten met elkaar linken", zei de openbaar aanklager tijdens de behandeling van het dossier vorige maand. Bij de daaropvolgende huiszoekingen werd er drugs gevonden, uit de telefoontaps bleek dat ze drugs in het groot aankochten en vervolgens doorgaven aan elkaar. Het drugsgebruik en de aankoop ervan werden door de vier niet betwist, het dealen wel. De vier werden afzonderlijk ook nog veroordeeld tot geldboetes van 6.000 euro met volledig uitstel. "Zolang ze de opgelegde voorwaarden gedurende drie jaar naleven", besloot rechter Erika Colpin (TVDZM)