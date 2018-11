De Krekels brengen jubileumvoorstellingen in ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

Volkskunstgroep De Krekels sluit zijn feestjaar af met twee jubileumvoorstellingen op 10 en 11 november in GC ‘t Blikveld. De vereniging, die jaarlijks het Bonheidansfestival organiseert, mocht dit jaar 45 kaarsjes uitblazen.

“Voor onze slotconcerten werken we met contrasten. Heel de voorstelling lang zoeken we de tegenstelling op in onze dansen. Ziet u licht, dan zoeken we naar donker. Hoort u stilte, dan zoeken we naar geluid. Al onze actieve leden staan op het podium, de jongsten slechts vier jaar oud. Er wordt aandacht besteed aan dans, muziek, zang en vendelen. Iedereen krijgt zijn moment om in de spotlights te staan”, deelt de vereniging mee.

Tickets zijn beschikbaar via 015/50.28.70 of via de balie van GC ‘t Blikveld.