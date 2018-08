Dakisolatie in brand bij roofingwerken 01 augustus 2018

De brandweer is gisteren moeten uitrukken naar de Boeimeerstraat. Daar had isolatie van het dak vuur gevat bij roofingwerken.





Een aannemer was dinsdag gestart met werken aan het dak van een woning in aanbouw. Omstreeks 15 uur vatte isolatiemateriaal vuur. De brandweer werd opgeroepen door de dakwerkers kort na het ontstaan van de brand. Intussen begonnen de arbeiders zelf al de vlammen te doven. Ze gebruikten hiervoor het water vanuit het zwembad van de woning.De brand raakte uiteindelijk snel geblust. (TVDZM)