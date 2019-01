Cultuurpluim naar KWB, Christel Rits is Vrijwilliger van het jaar Antoon Verbeeck

03 januari 2019

Tijdens de kerstdrink op 22 december vielen verschillende inwoners in de prijzen. De Cultuurpluim werd uitgereikt aan KWB Bonheiden voor het klokkenwerpen. Het klokkenwerpen werd in het leven geroepen door Jeugdclub GOKA en in 1983 overgenomen door KWB Bonheiden. Het kinderfeest lokt elk jaar honderden kinderen. Christel Rits werd gehuldigd als Vrijwilliger van het jaar. De gemeente looft haar inzet op het consultatiebureau van Kind & Gezin en als onthaalmoeder.