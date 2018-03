Circus Ronaldo komt eraan 12 maart 2018

Gemeenschapscentra 't Blikveld uit Bonheiden en het Keerbergse Den Bussel hebben samen Circus Ronaldo met de nieuwe tentvoorstelling Swing weten te strikken. De voorstellingen zullen plaatsvinden in juni op de terreinen van voetbalclub VC Rijmenam. Met Swing keert Circus Ronaldo terug naar de formule van het oude circus en de carnivale. Deze voorstelling zal niet te zien zijn op festivals of via grote theaterhuizen. Het circus trekt in karavaan aan 25 kilometer per uur van dorp tot dorp voor een exclusieve tournee. De ticketverkoop van de vijf voorstellingen in Rijmenam is deze maand gestart. Reserveren kan via de twee gemeenschapscentra. (AVH)