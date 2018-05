Centrum voor personen met autisme opent nieuwe locatie 30 mei 2018

Het begeleidingscentrum voor personen met autisme (BCPA) opende gisteren een nieuwe locatie voor dagondersteuning in de Imeldalaan in Bonheiden. Het centrum huurt er een woning van het OCMW. "Met kleinschalige projecten begeleiden wij volwassen mensen met autisme in Muizen, Mechelen en Rijmenam. Maar momenteel breiden we dus uit omdat de vraag voor begeleiding zo groot is en we de rust wensen te bewaren op alle andere locaties", verklaart directeur Annemie Decrick de uitbreiding. Het begeleidingscentrum zocht bewust iets in de regio van Bonheiden. "In Bonheiden en Muizen hebben we huizen waar mensen met autisme permanent wonen. Het is belangrijk dat zij voor een uitstap of activiteit geen al te grote afstand moeten afleggen naar het vertrek- en aankomstpunt. Deze nieuwe locatie is dus ideaal. Vanuit dit huis vertrekken we op uitstap of organiseren we bijvoorbeeld een workshop in het huis zelf. Zo organiseren we bijvoorbeeld verschillende workshops in samenwerking met bevriende sportverenigingen en gaan we wekelijks op uitstap naar de ezel- en paardenboerderij in Kampenhout. Het huis in Bonheiden wordt dus onze nieuwe uitvalsbasis. Onze dagondersteuning is tijdens weekdagen open van 8 tot 17 uur. De cliënten komen 's morgens aan vanaf 8 uur en vertrekken terug om ten laatste vijf uur. Het gaat om personen vanaf 18 jaar." (AVH)