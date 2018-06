Celstraf voor voyeuristische inbreker (23) 23 juni 2018

02u32 0

Sofyan E.B. (23) uit Bonheiden heeft veertig maanden cel gekregen voor een hele reeks feiten. Zo werd hij schuldig bevonden aan inbraakpogingen, inbraken, stalking en voyeurisme. Tot drie maal toe brak hij in bij koppeltjes in Bonheiden, hij werd ook een keer betrapt. Er werden ook filmpjes gevonden waaruit bleek dat hij koppels had gefilmd tijdens een vrijpartij. "Ik wou enkel inbreken om geld te stelen", zei hijzelf op zitting vorige maand. De verdediging betwistte de feiten dus niet maar benadrukte dat alles het gevolg van een gokverslaving is. Er werd om mildheid gevraagd maar dat kreeg hij gelet op zijn strafregister niet van voorzitster Jessica Bourlet. Zij veroordeelde hem naast een celstraf van veertig maanden ook nog tot het betalen van een geldboete van 800 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend.





(TVDZM)