Cardijnwijk viert 45ste verjaardag met buurtfeest Els Dalemans

07 april 2019

14u02 1 Bonheiden De bewoners van de Cardijnwijk in Bonheiden vierden zaterdag feest. De sociale woonwijk werd op 6 april 1974 officieel ingehuldigd, en bestaat dus exact 45 jaar.

“In de Cardijnwijk werden begin jaren ‘70 alles samen 106 woningen gebouwd: 53 koop-en 53 huurwoningen. Omdat meer dan 100 gezinnen tegelijk hun intrek namen in deze huizen, werd meteen ook een wijkcomité opgericht. Ons eerste doel was om de nieuwkomers van buiten Bonheiden te betrekken bij onze gemeenschap en het dorpsleven”, zegt Jan Smits, ondertussen al 33 jaar voorzitter van wijkcomité Cardijn.

“We organiseerden kinderactiviteiten, zangwedstrijden, wijkfeesten, sportactiviteiten, bingoavonden en sinterklaasvieringen... Alles wat mensen kon samenbrengen, stond op ons lijstje. Maar we waakten bijvoorbeeld ook over de verkeersveiligheid in en rond onze wijk, waren contactorgaan tussen de bewoners en het gemeentebestuur of de huisvestigingsmaatschappij...”

“Na 45 jaar staan we voor nieuwe uitdagingen, zoals de vergrijzing van onze bevolking -alle jonge mensen van toen zijn nu senioren- en het toenemende egocentrisme. Net daarom vinden we het belangrijk om activiteiten als dit feest te blijven organiseren. Het doet ons deugd om te zien dat de kinderen van de bewoners, die hier samen opgroeiden maar ondertussen verhuisden, zaterdag weer van de partij waren voor het buurtfeest. Als alles goed gaat, plannen we onze volgende grote reünie in 2024!”