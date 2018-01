Burgerlijke stand beleefde druk 2017 02u30 4

Bonheiden heeft als gemeente van bijna 15.000 inwoners in verhouding veel akten van burgerlijke stand. 2017 was weer uitzonderlijk druk, met in het totaal 2.239 akten. "Het aantal samenlevingscontracten in onze gemeente steeg dit jaar spectaculair van 36 registraties in 2015 en 2016 naar 53 registraties in 2017, een stijging van 47 procent. Het huwelijk was dit jaar iets minder populair, met 44 registraties in 2017 ten opzichte van 53 registraties in 2016", deelt burgemeester Guido Vaganée (N-VA) mee. "Het aantal geboorteakten in onze gemeente daalde lichtjes van 1.444 in 2016 naar 1.379 in 2017. Het aantal overlijdens blijft gelukkig voor het tweede jaar op rij sterk dalen, van 712 in 2016 naar 655 in 2017. In het bijzondere register, het register van onder andere naamwijzigingen, echtscheidingen en nationaliteitswijzigingen, werd een recordaantal akten opgemaakt, 62 stuks in 2017." (AVH)