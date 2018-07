Buren klinken op einde wegenwerken 04 juli 2018

Buren van de Vijverstein en de Koningin Astridlaan hebben gisteren het glas geheven om het einde van de werken in hun straten te vieren. Alle woningen in Vijverstein en de Koningin Astridlaan werden door Aquafin en Pidpa aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Het afvalwater wordt nu afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de Koningin Astridlaan werd ook een regenwaterafvoer aangelegd, deels als gracht en deels ingebuisd. De werken gingen in april van vorig jaar van start. "Het gemeentelijk aandeel tijdens deze werken bleef beperkt tot het aanbrengen van een nieuwe betonlaag. Dat maakt het voor ons makkelijker om het wegdek te beheren", zegt schepen van Openbare Werken Mieke Van den Brande (CD&V). Om de vernieuwde straten officieel te openen, werden de buren door het gemeentebestuur uitgenodigd voor een drankje in de Koning Albertlaan, op de plaats waar de werfkeet stond. "Voor buurtbewoners creëren dergelijke werken toch altijd een moeilijke periode: modder in de winter, stof in de zomer. Begin deze legislatuur zijn we gestart met het symbolisch afsluiten van werken door het schenken van een drankje, en we merken dat de buren dit weten te appreciëren", besluit de schepen. (AVH)