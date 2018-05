Brutale overvaller én straatrover opgepakt 25 mei 2018

02u51 0 Bonheiden De man die begin deze maand een bejaarde bezoekster van de Hanswijkprocessie in Mechelen brutaal had beroofd, is opgepakt. De 34-jarige is ook verantwoordelijk voor een gewapende overval op het Kruidvat in Bonheiden.

De vrouw (78) wandelde na afloop van de processie in de Zakstraat. Plots keek ze tegen de loop van een pistool aan.De vrouw werd door de 34-jarige op de grond geduwd, waarna hij ging lopen met haar handtas. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Lange tijd bleef hij onder de radar tot de politie hem kon identificeren op basis van camerabeelden.





Speciale eenheden

Afgelopen dinsdag kwam de politie en het gerecht in actie. "Samen met de speciale eenheden werd hij opgepakt", zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. "De man werd voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij bekende de feiten." De man zit nu in de cel op verdenking van diefstal met geweld.





De jongeman is geen onbekende voor het gerecht. Speurders konden hem linken aan een overval op het Kruidvat in het dorp van Bonheiden. "Hij ging toen driest te keer. Hij bedreigde de winkelierster met een vuurwapen voor de inhoud van de kassa", aldus Claessens nog. "Nadien sloeg hij op de vlucht en liep de overval af zonder kleerscheuren."





Ook deze feiten geeft hij volgens onze bronnen toe. Bij de huiszoeking die volgde na de arrestatie troffen speurders nog het wapen aan dat gebruikt werd bij de diefstallen. Dat werd nu in beslag genomen. Vandaag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of hij langer in de cel moet blijven.





Binnenkort volgt zijn proces voor een correctionele rechter. (TVDZM)