Bpost haalt drie rode brievenbussen weg

15 november 2018

12u55 0

Bpost gaat in de loop van de komende maanden enkele brievenbussen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden weghalen. De laatste vijf jaren is het volume brieven in de rode brievenbussen met meer dan de helft gedaald. Daarom wil bpost vanaf 26 november het aantal rode brievenbussen verminderen. De minst gebruikte bussen worden weggenomen. Het gaat om de rode brievenbussen langs de Putsesteenweg 206, Mechelsesteenweg 252 en Waversesteenweg 12.