Boomklimmers leven zich uit in kasteel Zellaer 28 mei 2018

Op het domein Kasteel Zellaer in Bonheiden is het Belgisch kampioenschap boomklimmen gehouden. Over twee dagen namen ongeveer 56 boomverzorgers deel aan het BK. Ze moesten elk vijf proeven afleggen. "De 5 proeven zijn simulaties van de dagelijkse praktijk van onze boomverzorgers. Speedclimb, workclimb, rescue, throwline en ascent event", klonk het bij de organisatie.





Een van de deelnemers van het BK was Lucas Godts. Hij kwam net terug van een internationaal tornooi in Italië. Zaterdag was hij een van de snelsten in de reddingsoefening. Op enkele seconden na slaagde hij erin om een pop uit een boom te redden binnen de vijf minuten.





Na de preselecties op zaterdag volgde zondag de masters. "Daarin namen de vijf besten van zaterdag - het opnieuw op tegen elkaar", luidt het nog. "Dit werd de ultieme uitdaging." (TVDZM)