Bonheidenaar Yves Schepers bij 20 beste huwelijksfotografen ter wereld Antoon Verbeeck

19 februari 2019

18u11 0 Bonheiden Fotograaf Yves Schepers (34 jaar) uit Bonheiden behoort volgens het platform Fearless Photographers tot de beste huwelijksfotografen ter wereld van het jaar 2018. Yves staat op een twintigste plaats in een samengestelde top 100. En te denken dat hij nog geen vijf jaar geleden zijn brood verdiende als ingenieur.

In de top 100 van de Fearless Photographers, met werk van duizenden huwelijksfotografen wereldwijd, is ons land mooi vertegenwoordigd met negen fotografen. De landgenoot die het hoogst staat aangeschreven is Bonheidenaar Yves Schepers. “Fearless Photographers organiseert jaarlijks één van ‘s werelds grootste fotowedstrijden rond huwelijksfotografie. Om de vier maanden deelt het awards uit aan de beste huwelijksfoto’s en sturen meer dan 10.000 fotografen, uit alle hoeken van de wereld, hun beelden in. Minder dan één procent van de inzendingen ontvangt een award. Wie de meeste awards ontving, komt op het einde van het jaar in de top 100 terecht”, legt Yves uit. “Met mijn zes awards, sta ik op de twintigste plaats. Vorig jaar stond ik in de top 10. Het is leuk om een bepaald niveau te halen en dat je wordt geapprecieerd, zeker door Fearless Photographers. Toch wel een maatstaf voor huwelijksfotografen.”

Yves begon in 2014 als professionele fotograaf. “In een ander leven was ik ingenieur, maar in de zomer 2014 koos ik om voluit voor fotografie te gaan. Ik woonde enkele jaren geleden in een gemeenschapshuis samen met een huwelijksfotograaf en, net zoals iedereen, had ik wel een camera maar was ik niet van plan om meteen professioneel te worden. Beetje bij beetje leerde ik contacten leggen in het milieu en kwamen er opdrachten binnen”, vertelt Yves. “Momenteel doe ik hoofdzakelijk huwelijken. Ik deed er in het verleden zo’n dertig per jaar, maar dat aantal heb ik teruggeschroefd naar vijftien om de verhouding werk-gezin in de juiste balans te krijgen. Ik wil ook voorkomen dat huwelijksopdrachten een routine worden, dat ik in herhaling val. Bij iedere opdracht wil ik me 200 procent inzetten en leuke beelden nemen. Mijn creativiteit en gezondheid kan dus maar best op punt staan.”

“Persoonlijk doe ik heel graag huwelijken. Je leert nieuwe mensen kennen, de sfeer is goed, iedereen is gelukkig en er hangt liefde in de lucht. Althans, dat zou toch de bedoeling moeten zijn. Er zijn wel vaste patronen, zoals het gemeentehuis, de feestzaal en het dansfeest, maar er zijn toch nog steeds verschillen. Ieder huwelijk heeft zijn eigenheid. Een goede huwelijksfoto is voor mij een beeld dat je terugneemt naar de gevoelens die je op dat moment voelde. Het moet emoties oproepen, en uiteraard ook een mooi beeld zijn.” Meer informatie over Yves vind je op www.yvesschepers.com