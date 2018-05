Bonheidenaar neemt leiding bij DS Smith Central Europe 24 mei 2018

02u48 0

De 49-jarige Philip Bautil uit Bonheiden is door DS Smith, één van 's werelds toonaangevendste fabrikanten van verpakkingen, aangeduid als het hoofd van de regio 'Central Europe'. Het bedrijf centraliseerde onlangs de landen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Zwitserland in deze nieuwe regio. Sinds 2015 is Bautil managing director van de Benelux. "Philip Bautil brengt omvangrijke verpakkingsexpertise mee evenals managementknowhow. Met de nieuwe regio werd het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is nu duidelijk uitgebreid", deelt het bedrijf mee. DS Smith is vertegenwoordigd in meer dan 37 landen en heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst. (AVH)