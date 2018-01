Bonheiden wint sportaward 22 januari 2018

02u28 0 Bonheiden Bonheiden heeft de Sportersbelevenmeer-award voor de provincie Antwerpen gewonnen.

Sport Vlaanderen startte begin 2017 met de campagne '-#sportersbelevenmeer. Het stelde vijf uitdagingen op en daagde alle Vlaamse steden en gemeentes uit om hieraan te voldoen. Alle uitdagingen hadden als doel om de inwoners aan het sporten te krijgen door hen te laten ervaren dat je door sporten heel wat meer beleeft. "Per uitdaging werd ook een provinciale winnaar gekozen die de meeste inspanningen deed of origineelste activiteit organiseerde om deze uitdaging te doen slagen. Voor uitdaging 3 werd Bonheiden uitgeroepen tot winnaar. De fotowedstrijd die de sportdienst organiseerde in het kader van de sportmaand gaf bij de jury de doorslag", aldus schepen van Sport Wouter Verhoeven (CD&V). Ook in 2018 zal Bonheiden opnieuw deelnemen aan de Sportersbelevenmeer-campagne.





(AVH)