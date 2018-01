Bonheiden Loopt! zamelt geld in voor vzw Urli 02u31 0 Foto Marc Aerts

Bonheiden Loopt! zamelde op een sportieve manier geld in voor het goede doel. "We namen deel aan 'De Warmste Week' van Studio Brussel, en organiseerden een sportdag bij GreenAlive in Bonheiden. Iedereen kon voor een vast bedrag van 5 euro wandelen of lopen op de loopbanden van de sportclub. Ons doel was om samen de kaap van de 200km te halen", klinkt het. "Daar gingen we vlot over: onze deelnemers legden samen 224,33 km af en zamelden zo 405,75 euro in voor de vzw URLI. Die geeft kinderen in India die hun middelbare studies hebben afgerond de kans op voortgezet hoger onderwijs."





(EDT)