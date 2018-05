Binnenkort zomerbar, B&B én feestzaal op kasteeldomein 18 mei 2018

02u39 0 Bonheiden Het kasteeldomein van Zellaer krijgt in de toekomst een B&B, brasserie en feestzaal, met Jurgen Mariën (41) en An Schoovaerts (37) uit Putte als uitbaters.

Van hotels tot lokalen om te co-worken: Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Bonheiden kregen tien voorstellen binnen van ondernemers die iets willen uitbouwen op het domein. Uiteindelijk besloten ze om met Jurgen en An rond de tafel te gaan zitten. Het duo wil in het kasteel een luxueuze B&B openen en het poorthuis omvormen tot een brasserie en feestzaal. "Het kasteeldomein heeft ontzettend veel potentieel en met zijn 18 hectare zijn er mogelijkheden zat. De omgeving is ook uniek", legt An uit.





Zomerbar

"Aangezien het om erfgoed en een groot domein gaat, is het nog onduidelijk wanneer we onze zaken kunnen openen. De feestzaal en brasserie zal pas iets voor binnen twee à drie jaren zijn. De opening van de B&B zal een jaartje langer op zich laten wachten." "Om de bezoekers van het domein toch al iets aan te bieden, willen we in de zomermaanden een pop-up zomerbar openen. We hebben nog maar net de goedkeuring gekregen, dus de onderhandelingen met partners die mee het project willen ondersteunen, kunnen van start gaan. Vermoedelijk opent de bar in juni of juli", klinkt het. Deze zondag vindt op het kasteeldomein een groot Kasteelfeest plaats met een grootschalige picknick met meer dan 500 eters en tal van leuke activiteiten verspreid over het hele domein. Het feest start om 12 uur. (AVH)