Bevoegdheid Geluk verdwijnt uit takenpakket schepencollege Antoon Verbeeck

23 november 2018

12u55 0 Bonheiden De bevoegdheid Geluk verdwijnt vanaf volgende legislatuur uit het takenpakket van het nieuwe schepencollege in Bonheiden. In 2016 kondigde het huidige gemeentebestuur aan dat alle schepenen zich voortaan over het geluksgevoel in de gemeente mochten ontfermen en als extra bevoegdheid Geluk krijgen. De nieuwe meerderheid neemt de bevoegdheid niet op.

Het West-Vlaamse Kuurne krijgt vanaf volgende legislatuur een schepen van Geluk, maar in Bonheiden kent men al langer de bevoegdheid. “Omdat het gemeentebestuur ervan overtuigd is dat een gelukkig mens niet alleen meer aankan, maar ook langer leeft, wil het graag optimaal inzetten op het geluksgevoel van zijn inwoners”, klonk het in 2016 toen het huidige schepencollege van N-VA, CD&V en Groen de nieuwe bevoegdheid aankondigde. Het toekomstig schepencollege van BR30, CD&V en Open Vld schrapt Geluk nu uit haar bevoegdheden. Niet omdat het de inwoners geen geluk gunt. “De bevoegdheid Geluk is niet meer expliciet opgenomen in ons takenpakket”, reageert toekomstig burgemeester Lode Van Looy (BR30). “Zitten wij als burgemeester en schepenen niet allemaal in onze zetel om onze inwoners gelukkig te maken? Met andere woorden: geluk zit verweven in alle andere bevoegdheden zonder dat dit vermeld hoeft te worden.” De positieve boodschappen blijven hoogstwaarschijnlijk wel in het straatbeeld. “We hebben hier nog niet over gesproken binnen het nieuwe bestuur”, klinkt het.

Wat de bevoegdheidsverdeling betreft heeft de nieuwe meerderheid ondertussen zo goed als al haar huiswerk gemaakt. Alleen over ICT heersen nog twijfels. Burgervader Van Looy krijgt de bevoegdheden Algemeen beleid, Financiën en begroting, Politie en brandweer, Kerkfabrieken en Communicatie. Eerste schepen Mieke Van den Brande (CD&V) zal waken over Ruimtelijke ordening, Milieu, Cultuur, Bibliotheek en Toerisme. Schepen van Lokale economie, Markten, Onderwijs, Mobiliteit en gezonde lucht wordt Bart Vanmarcke (Open Vld). Frans Uytterhoeven (BR30) wordt de nieuwe schepen van Openbare werken en patrimonium, Personeel en Begraafplaatsen. Huidig OCMW-voorzitter Hilde Schueremans ontvangt de bevoegdheden Sociale zaken, Senioren, Wijkwerking, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking. Pascal Vercammen (Open Vld), Luc De Weerdt (BR30) en Daan Versonnen (CD&V) wisselen elkaar af als schepen van Sport, Jeugd en kinderopvang, Feestelijkheden en Dierenwelzijn.