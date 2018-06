Behandeling bouwdossiers moet sneller 12 juni 2018

02u57 0

Het gemeentebestuur wil de termijnen voor de behandeling van bouwdossiers inkorten. Om dit te bereiken heeft het besloten dat de dienst Ruimtelijke Ordening tijdelijk alleen bereikbaar zal zijn via het mailadres ruimtelijkeordening@ bonheiden.be. Van 11 juni tot en met 27 juni is de dienst alleen telefonisch bereikbaar en kunnen er geen afspraken gemaakt worden. Het zal tijdens deze periode nog wel mogelijk zijn om dossiers in te kijken waar een openbaar onderzoek aan gekoppeld is. Na 27 juni kunnen de inwoners kortere behandeltermijnen verwachten. (AVH)