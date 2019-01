Afscheid van gewezen BRT-presentator Francis Verdoodt: “Dank je voor jouw leven in dienst van onze Vlaamse cultuur” Antoon Verbeeck

03 januari 2019

13u41 0 Bonheiden In de Bonheidense Onze-Lieve-Vrouwkerk werd vanmorgen afscheid genomen van ereburger, dichter, verteller en gewezen televisiepresentator Francis Verdoodt. Vrienden en familieleden haalden herinneringen op aan de Bonheidenaar, die bij het grote publiek bekend was als presentator van jeugdprogramma’s van de toenmalige BRT.

Francis Verdoodt overleed op 23 december in het woonzorgcentrum Den Olm na een langdurige ziekte. Acht dagen later zou hij er 77 zijn geworden. Verdoodt was niet alleen ereburger van zijn gemeente, maar ook woordkunstenaar, leerkracht, dichter, verteller, inspecteur woordkunst, jurylid van poëziewedstrijden en presentator van jeugdprogramma’s van weleer als Prikballon en De Kasteelgeesten. Geprezen voor zijn stem en liefde voor het woord. “Jij was het Francis die telkens opnieuw wist te boeien met die warme stem en telkens zo gepast gebrachte inhoud”, sprak Jan Geens. “De laatste jaren vielen er steeds meer blaadjes van jouw uitzonderlijke levensboom. En toch bleef je telkens, toen we je een bezoekje brachten in Den Olm, zo geïnteresseerd en dankbaar terugdenken aan die rijke boom vol cultuur en poëzie die jij zo levenskrachtig had gepland. Dank je Francis voor jouw inspirerende kracht en jouw leven in dienst van onze Vlaamse cultuur. Je verdient er een ereplaats.”

Ook de kleinkinderen van Verdoodt namen tijdens de dienst het woord. “Je vertelde graag. Ik zag je vorige week op televisie. Dat je vroeger zo beroemd was wist ik niet. Eigenlijk was jij de eerste Ketnet-wrapper”, klonk het. “Wat we nooit zullen vergeten, zijn de ritten naar de muziekschool in Sint-Katelijne-Waver. Jouw auto was dan een rijdend restaurant met pizza’s en croque monsieurs. De kleinkunstliedjes zongen we luidkeels mee. Hoeveel keren speelden we mini-golf in Beerzel en aan zee. Je wou graag dat we regelmatig langskwamen in Den Olm om een babbel te slaan. Dan dronken we samen iets en hadden we het over onze plannen en dromen. De wandelingen in het bos van Zellaer, de vele uitstapjes, zoals de overtocht met de veerboot in Sint-Amands, onze feestjes bij jullie thuis en in Den Olm, de interessante quizzen die je maakte voor Kerstmis en Pasen. Je was altijd geïnteresseerd in de vele verhalen die we meebrachten van school en reizen. Bedankt voor het luisterend oor. Het was fijn om te voelen dat je trots was op ons.”

Op het einde van viering kwam Verdoodt zelf aan het woord met de hulp van een audio-opname. “Schrik niet wanneer je Francis hoort”, waarschuwde Filip Zutterman, die pastor is in Den Olm en de afscheidsplechtigheid voor zijn rekening nam. Verdoodt had een duidelijke boodschap voor zijn familieleden, vrienden en kennissen: ‘Leef!’.