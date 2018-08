Aanval op speelplein blijkt fantasieverhaal 02 augustus 2018

02u49 0 Bonheiden Speelplein Weyneshof stond dinsdag eventjes op zijn kop toen een 11-jarige jongen verklaarde dat hij was aangevallen door een onbekende man. De begeleiding kamde de bossen uit en ondervroeg de jongen en zijn vriendjes. Uiteindelijk bleek het om een fantasieverhaal te gaan.

"De precieze omstandigheden waarin het bewuste kind een bloedneus heeft opgelopen, zijn we nog steeds aan het onderzoeken, maar het is intussen wel duidelijk dat van een onbekende, in het zwart geklede man die kinderen aanvalt, absoluut geen sprake is.Vandaar dat we de politie niet hebben ingelicht", zegt speelpleinverantwoordelijke Johan Cornière.





"De jongen komt hier al enkele jaren en we weten dat hij fantasierijk is. Zijn ouders werden ingelicht. Sinds maandag waren hij en zijn vriendjes een spelletje 'boeven vangen' aan het spelen. Hij is hier vandaag trouwens opnieuw aanwezig en heeft net zoals alle andere kinderen duidelijk geen schrik gepakt. We ontvingen trouwens geen enkel ongerust telefoontje van een ouder. Alleen via de sociale media kregen we berichten van mensen die niets met het speelplein te maken hebben. Wij hopen zeker van volwassenen dat zij dit soort verhalen kunnen kaderen." (AVH)





