90-jarige Gust brengt eerste dichtbundel uit Je bent nooit te oud om iets te leren; vraag dat maar aan de 90-jarige inwoner van woonzorgcentrum Den Olm Gust Lybaert. In 2017 pende Gust zijn eerste gedicht neer, een jaar later heeft hij zijn eerste dichtbundel klaar. Deze donderdag draagt hij in de bib twee van zijn werken voor op de tweede Gedichtenavond van het collectief Dichters2820. Antoon Verbeeck

20 november 2018

Gust was vorig jaar zijn memoires aan het schrijven toen zijn echtgenote overleed. “Ik was door het verlies van mijn vrouw te verdrietig om nog iets op papier te zetten. Op een avond stond ik voor het raam, de tranen over mijn wangen. Toen kwam de inspiratie om iets neer te pennen. Het werd mijn eerste gedicht, met de toepasselijke titel ‘Tranen’. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en heb ik een eerste dichtbundel uitgebracht. Het eerste deel in de bundel ‘Mijmeringen bij het overlijden van zijn lieve echtgenote’ is opgedragen aan mijn vrouw”, vertelt Gust. “Nooit eerder had ik de drang om gedichten te schrijven. In 1948, toen ik de twintig benaderde en ik in het leger zat, schreef ik een gedicht voor mijn liefje. Uiteraard met de liefde als onderwerp. Het rijmde, maar het was niet mijn beste werk”, lacht hij.

Niet alleen het verlies van zijn vrouw is een inspiratiebron voor Gust. Ook zijn geloof in God, familie, het personeel van Den Olm en zelfs Findus, de witte huiskat van het woonzorgcentrum, en de treinstakingen komen in zijn gedichten aan bod. “Ik ga niet aan een tafel zitten en begin dan te schrijven, zo werkt het niet. Van hierboven krijg ik de inspiratie om iets neer te pennen. Dat kan heel onverwachts komen. Zelfs in het midden van de nacht”, legt de gelovige Gust uit. “Soms vraagt men mij om voor iemand een gedicht te schrijven of zie of hoor ik iets dat mij inspireert. Zo schreef ik een gedicht voor een medewerkster van Den Olm, van wie de vader een Engelsman is. Dat gedicht heb ik dan ook in het Engels geschreven. Donderdag zal ik twee van mijn werken voordragen. Zenuwen? Daar heb ik absoluut geen last van. Ik geef het toe: er zit toch een beetje een showman in mij.”

Naast Gust brengen ook de leden van het lokale dichterscollectief Dichters2820 enkele gedichten. Net als David Troch, gewezen stadsdichter in Gent en geboren in Bonheiden. “David woont dan wel in het Gentse, hij heeft nog steeds een band met zijn thuisgemeente. Hij geeft hier in Bonheiden dichtcursussen en kwam in de bib al samen met zijn echtgenote Sylvie Marie pingpongpoëzie spelen”, zegt zijn vader Willy Troch, lid van Dichters 2820. De muzikale omkadering deze donderdag wordt verzorgd door Yoren en Kenny Muyldermans, de regie is in handen van Frank Schoolmeesters. “Het is de tweede maal dat we in samenwerking met de bib een gedichtenavond organiseren. Het idee is afkomstig van Kavita Vlieghe, een van onze dichteressen. De gedichten van deze avond zullen in boekvorm te koop worden aangeboden, aan 5 euro voor een boek”, besluit André Baeck van Dichters2820. De inschrijvingen voor de Gedichtenavond zijn ondertussen afgelopen. Meer info over de werking van het collectief en toekomstige evenementen op www.dichters2820.be