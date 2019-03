90-jarige dichter Gust Lybaert overleden Antoon Verbeeck

12 maart 2019

De 90-jarige dichter August ‘Gust’ Lybaert uit Bonheiden is op donderdag overleden. Lybaert bracht in november zijn eerste dichtbundel uit, die hij voorstelde tijdens Dichters2820 in de bibliotheek van Bonheiden. “Ik was door het verlies van mijn vrouw te verdrietig om nog iets op papier te zetten. Op een avond stond ik voor het raam, de tranen over mijn wangen. Toen kwam de inspiratie om iets neer te pennen. Het werd mijn eerste gedicht, met de toepasselijke titel ‘Tranen’. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en heb ik een eerste dichtbundel uitgebracht”, sprak Lybaert toen. De Bonheidenaar overleed in woonzorgcentrum Den Olm. De afscheidsplechtigheid vindt deze zaterdag om 10.30 uur plaats in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in Bonheiden.