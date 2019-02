85 kilometer per uur in fietsstraat TVDZM

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft een extreme hardrijder geflitst. “De man reed 85 kilometer per uur”, klinkt het. “Dat is maar liefst 55 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten.” De politie betrapte de man langs de Oude Keerbergsebaan. Dat is een fietsstraat. In totaal werden er 234 autobestuurders gecontroleerd, 119 chauffeurs werden betrapt. Ze reden allemaal veel te snel en krijgen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus. De chauffeur die 85 kilometer per uur reed, mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank. Hij riskeert naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.