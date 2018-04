41 kilometer per uur te snel 13 april 2018

Langs de Weynesbaan heeft de lokale politie van Bodukap een autobestuurder geflitst aan 111 kilometer per uur. Dat is maar liefst 41 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. In totaal werden ruim een uur tijd 336 autobestuurders gecontroleerd. Naast deze hardrijder liepen er nog acht anderen tegen de lamp. De snelheidsduivels mogen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten. (TVDZM)