35 kilometer per uur te snel

20 maart 2018

Een autobestuurder is afgelopen weekend geflitst aan een snelheid van 105 kilometer per uur, waar de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur is. De man werd 's avonds betrapt bij een snelheidscontrole van de lokale politiezone Bodukap langs de Putsesteenweg. De man zal voor de politierechter in Mechelen moeten verschijnen en riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook een bijkomend rijverbod. Gedurende de ruim twee uur durende flitscontrole werden nog dertien andere bestuurders betrapt op te snel rijden. (TVDZM)