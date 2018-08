234 bestuurders respecteren zone dertig niet 04 augustus 2018

De politie van Bodukap heeft in Bonheiden een snelheidscontrole gehouden. In de Hoogstraat stond de flitswagen opgesteld in een zone dertig. In totaal werden meer dan vijfhonderd voertuigen gecontroleerd. Maar liefst 234 bestuurder respecteerden de maximum toegelaten snelheid niet. Volgens de politie was de hoogste gemeten snelheid 58 kilometer per uur. (TVDZM)