17.000 euro naar goede doelen 17 april 2018

De eigenaars van het vroegere Hotel Classics in Boortmeerbeek en Rotary Bonheiden hebben in Brasserie Leysen in Rijmenam duizenden euro's weggeschonken aan goede doelen. Het geld werd in het laatje gebracht tijdens een inboedelverkoop van het unieke hoteldomein,dat verkocht werd aan warenhuisketen Aldi. De stichting Prins Laurent, Dierenbescherming Mechelen en De Zorghoeve in Leefdaal ontvingen 4.000 euro. De Kamphoeve uit Kampenhout en het Gulden Ruitje uit Zemst mochten 2.500 euro in ontvangst nemen.





(AVH)