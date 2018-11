166 kinderen leven zich uit tijdens 93ste kleuterinstuif Els Dalemans

18 november 2018

Voor de 93ste keer al organiseerde Sportdienst Berentrode samen met de Gezinsbond een kleuterinstuif voor kinderen van 2 tot 6 jaar oud. Zij konden zich samen met hun ouders of grootouders twee uur lang uitleven op allerlei speeltoestellen. “We proberen deze activiteit elke winter meermaals te organiseren, om deze kleintjes op een leuke manier te laten beleven. Ook nu weer stonden de springkastelen klaar, was er een hindernissenparcours, konden ze rijden op kleine fietsjes, spelen met reuzegrote blokken...”, somt Petra Mees van de organisatie op. “We vreesden voor een minder grote opkomst omwille van het mooie herfstweer, maar met 166 kleuters op bezoek lag het aantal zelfs hoger dan gemiddeld. Wie de volgende keer mee wil komen ravotten, is welkom op zondag 20 januari 2019.”