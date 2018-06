16 poorten waarschuwen 'snelheidsduivels' 05 juni 2018

02u55 0

Naast een systeem dat de oversteekplaatsen voor fietsers veiliger moet maken, presenteerde het gemeentebestuur van Bonheiden ook een manier om het verkeer in de fietsstraten te handhaven. Op termijn wil het zestien 'poorten' installeren die het autoverkeer in de fietsstraten vastleggen. "Zo'n poort waarschuwt bestuurders die sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur rijden, maar telt ook het aantal voertuigen in de straat en meet hun snelheid. Die gegevens sturen we door naar de lokale politie. Op die manier weet de politie waar en wanneer het vaakst snelheidsovertredingen worden gemaakt en kan het gerichter controleren", zegt Guido Vaganée (N-VA). De burgemeester kwam tijdens fietsexcursie ook terug op het succesvolle fietsdukatensysteem, waarbij fietsende kinderen worden beloond met bonnetjes voor de kermis. Tegen de zomer gaat men daarmee digitaal. "Op die manier spenderen onze diensten minder tijd aan het verdelen van de bonnetjes. We merken dat dit systeem op heel wat interesse kan rekenen van andere gemeenten en bedrijven." (AVH)