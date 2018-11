111ste jaarmarkt palmt centrum Rijmenam in Antoon Verbeeck

19 november 2018

16u08 0

In Rijmenam is het vandaag een hoogdag. Voor de 111ste keer vindt er in het dorp de traditionele jaarmarkt plaats. Organisator Rijmenam Explosief is meer dan tevreden over de opkomst. “De spiegeltent op het Stationsplein bracht de afgelopen dagen heel wat volk op de been en ook vandaag zit de tent bomvol. Het gaat om een eenmalig initiatief, maar omdat het zo’n publiekstrekker is, willen we bekijken of we de komende jaren opnieuw een spiegeltent kunnen plaatsen”, zegt Christine Verreth van Rijmenam Explosief. De jaarmarkt telde vandaag een 80-tal kramen. In het Kastanjebos was er de veemarkt en kregen De Jonge Brouwers een plaatsje. Vanavond wordt de jaarmarkt afgesloten met vuurwerk en optredens van Rudy Jones aan Kafee Spek en Sally in de spiegeltent.